Née à Düsseldorf en 1955, Sabine Hänsgen est historienne de l’art et slaviste, artiste conceptuelle, traductrice et commissaire d’exposition. En 1984, elle a reçu du DAAD (Office allemand d’échanges universitaires) une bourse de recherche doctorale à l’Institut de cinématographie VGIK de Moscou. Elle rencontre à cette occasion les artistes du conceptualisme moscovite et participe aux performances du groupe « Actions collectives » [Коллективные действия]. Sabine Hänsgen a enseigné dans les universités de Bochum, Bielefeld, Brême, Cologne, Bâle, Zurich, et a été professeur invité à l’université Humboldt de Berlin de 2011 à 2014 et de Brême en 2014. Sabine Hänsgen a travaillé à l’établissement d’une archive audiovisuelle du conceptualisme moscovite, elle est aussi l’auteur et la coéditrice des ouvrages _Kulturpalast_ (1984), _Moskau Moskau_ (1987), _Lianosowo_ (1992), _Präprintium_ (1998), _Sovetskaya vlast i media_ (Soviet Power and Media, 2006), _Der gewöhnliche Faschismus_ (2009) et _Yuri Albert_ (2018). **Intervenante** Sabine Hänsgen (artiste conceptuelle, commissaire d’exposition et historienne de l’art) _____ **À propos de ce cycle de conférences : Conceptualisme moscovite** Le conceptualisme moscovite est un courant artistique non officiel, apparu en URSS à partir de la fin des années 1960 et principalement dans la capitale. Le terme « conceptualisme moscovite » recouvre en réalité une grande variété de destins artistiques, une diversité d’approches, de modes d’action et de médiums créatifs, pratiqués par des artistes qui travaillent en collectifs. Le conceptualisme moscovite a inventé de nouvelles stratégies pour contourner les institutions et la censure, pratiquant principalement un art « souterrain », un art produit pour soi-même et non pour un commanditaire, qu’il s’agisse de l’État ou d’un mécène privé. Il s’agit aussi d’une initiative d’autopositionnement et d’autoreprésentation des artistes russes qui souhaitent réintégrer les courants artistiques contemporains mondiaux par le biais de l’art conceptuel. Le conceptualisme moscovite produit des descriptions presque scientifiques, et en même temps très ironiques, des réalités soviétiques et post-soviétiques. Les artistes, tout en ne s’engageant pas dans une démarche dissidente, se situent en marge de la vie sociale : ils s’attachent à l’observer à la manière d’ethnographes dans un monde étranger. **En partenariat avec le LabEx COMOD de l’université de Lyon** **Comité scientifique** Ekaterina Bobrinskaïa, Stéphane Gaessler (INHA, centre André Chastel), Valérie Mavridorakis (Sorbonne Université, Centre André Chastel), Zahia Rahmani (INHA), Igor Sokologorsky (Labex COMOD, Université de Lyon) **Domaine de recherche** Histoire de l’art du XVIIIe au XXIe siècle

