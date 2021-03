ACTION#4 Les blessures des crocodiles / EN DIRECT Théatre Jean Vilar Montpellier, 26 mars 2021-26 mars 2021, Montpellier.

ACTION#4 Les blessures des crocodiles **En DIRECT, retransmis sur le Facebook de La Maison Théâtre** « Tirésias. Il prétend s’appeler Tirésias, avoir vécu successivement comme homme et comme femme. Elle dit s’appeler Tirésias. Elle voit la réalité de façon exacerbée : aucune manifestation ni acte de virilité toxique ne lui échappe. Aucune blessure provoquée par les mots et gestes sur l’âme et le corps des femmes non plus. Cette sensibilité particulière, Tirésias se l’est forgée lors de ses différentes existences, en faisant l’apprentissage de « devoir être homme » et de « devoir être femme ». Une invitation pour chacun et chacune à réfléchir à ses expériences, ses réflexes et conditionnements, et à leur transformation possible, et nous essaierons lors de cette discussion d’après spectacle (comme nous le faisons sur chaque Action #) de réfléchir à comment réparer les blessures du sexisme, et comment fissurer l’éternelle machine de reproduction des inégalités. A suivre sur la page Facebook du théâtre Jean Vilar de Montpellier, de Kaina TV et de La Maison Théâtre

Gratuit, en direct sur Facebook de La Maison Théâtre

Spectacle Egalité Homme Femme

Théatre Jean Vilar Montpellier 155 rue de Bologne 34080 Montpellier Montpellier Mosson Hérault



