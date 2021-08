Genève Autre lieu Genève Action We Can Dance iT à la Plage des Eaux-Vives Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Dans le cadre du plan d’action municipal « **Objectif zéro sexisme dans ma ville** », le label We Can Dance iT sera présent à la Plage des Eaux-Vives pour sensibiliser aux questions de sexisme et de harcèlement dans les ambiances festives sur un mode ludique et bienveillant. Quels personnages sommes-nous en soirée ? Quel est notre rôle au bar, sur une terrasse ou sur le dancefloor ? Est-ce que nos ami-e-s passent la même soirée que nous ? Est-ce que l’alcool ou d’autres substances ont un impact sur nos comportements ? Au travers de quiz, d’illustrations et de jeux, le public sera invité à se questionner avec les intervenant-e-s sur le sexisme et les violences qu’il entraîne pour **réfléchir ensemble au sens de la fête** !

Gratuit

Dans le cadre du plan d’action « Objectif zéro sexisme dans ma ville », We Can Dance iT sera présent pour sensibiliser et échanger avec le public sur le sexisme et le harcèlement en contexte festif. Autre lieu Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T16:00:00 2021-09-04T20:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-25T16:00:00 2021-09-25T20:00:00

