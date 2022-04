Action TouteSport CIDFF DORDOGNE Bergerac, 12 avril 2022, Bergerac.

Action TouteSport CIDFF DORDOGNE Bergerac

2022-04-12 – 2022-04-12

Bergerac Dordogne

Accompagnées par les professionnel·le·s des CIDFF, les femmes sont actrices du projet en étant impliquées à tous les stades de celui-ci. « TouteSport ! », déployé depuis 2016, s’inscrit dans un contexte où les inégalités femmes-hommes d’accès aux activités physiques et sportives et d’appropriation de l’espace public persistent et affectent particulièrement les femmes en situation de précarité.

Accompagnés par les CIDFF, les groupes de femmes vont se réunir en

suivant une méthodologie commune pour aboutir à un diagnostic des

freins à la pratique sportive.

Des propositions concrètes pour améliorer les conditions d’accès à la pratique sportive dans leur territoire (meilleure adéquation de l’offre et de la demande, infrastructures, horaires…) seront ensuite formulées et restituées aux membres du comité de pilotage et aux partenaires locaux…

+33 5 53 35 90 90

