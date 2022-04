Action sur la Motte du Château Montrond-le-Château, 24 septembre 2022, Montrond-le-Château.

Action sur la Motte du Château Montrond-le-Château

2022-09-24 09:00:00 – 2022-09-24

Montrond-le-Château Doubs Montrond-le-Château

Dans le cadre de la préservation des milieux naturels de l’Espace naturel sensible de la Motte du Château, et de valorisation du site médiéval, venez prêter main forte à la population locale. Une belle dynamique est déjà engagée ! Apéritif offert, repas tiré du sac. Inscription obligatoire, places limitées. Évènement gratuit réservé aux habitants et aux adhérents.

En partenariat avec la commune de Montrond-Le-Château

animation@cen-franchecomte.org https://www.billetweb.fr/action-sur-la-motte-du-chateau&multi=19531&color=154194&parent=cen-franchecomte&session=&calendar=1

Montrond-le-Château

