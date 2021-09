Amilly place de l'église Amilly, Loiret Action Prowin Clean Up place de l’église Amilly Catégories d’évènement: Amilly

La société Prowin, ses conseillères amilloises Déborah et Gladys, et leurs partenaires participent à la journée mondiale Clean Up, pour le nettoyage de notre ville. Cette action de protection de l’environnement se déroulera le samedi 18 septembre entre 9h et 12h. Déborah et Gladys vous donnent rendez-vous sur la place du marché du bourg d’Amilly à 9h. Le matériel sera fourni. Pour vous inscrire, contacter Déborah au 06.81.21.05.03 ou Gladys au 06.87.32.07.74 Action Prowin Clean Up place de l’église rue de la mairie 45200 amilly Amilly Loiret

