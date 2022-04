Action Mobilité Permis B SJT LENS Lens Catégories d’évènement: Lens

Pas-de-Calais

Action Mobilité Permis B SJT LENS, 3 mai 2022, Lens. Action Mobilité Permis B

SJT LENS, le mardi 3 mai à 09:00

Rendre la préparation au permis B accessible à ceux qui en sont éloignés de par leur capacité, leur niveau, leur ressource… c’est le défi que s’est donné le PLIE de Lens- Liévin en collaboration l’auto-école sociale SJT de Lens grace au soutien du FSE.

18 ans minimum, Motivé à développer sa mobilité géographique pour faciliter son retour à l’emploi et/ou à la formation, Résider sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Lens Liévin.

Bénéficier d’un accompagnement renforcé et de proximité pour la préparation au permis B pour celles et ceux pour qui la formation “classique” n’est pas adaptée ou accessible. SJT LENS 62300 LENS Lens Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-03T09:00:00 2022-05-03T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lens, Pas-de-Calais Autres Lieu SJT LENS Adresse 62300 LENS Ville Lens lieuville SJT LENS Lens Departement Pas-de-Calais

SJT LENS Lens Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lens/

Action Mobilité Permis B SJT LENS 2022-05-03 was last modified: by Action Mobilité Permis B SJT LENS SJT LENS 3 mai 2022 Lens SJT LENS Lens

Lens Pas-de-Calais