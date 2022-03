Action Jeunes hors les Murs Grignols, 13 avril 2022, Grignols.

Action Jeunes hors les Murs Les Chaulnes Domaine des Chaulnes Grignols

2022-04-13 14:00:00 – 2022-04-13 17:00:00 Les Chaulnes Domaine des Chaulnes

Grignols Dordogne Grignols

Atelier environnement : mare et écosystème, ruche et habitants.

Course d’orientation.

Public 10-15 ans.

14h-17h, domaine des Chaulnes. Navettes sur réservation.

Pôle jeunesse CCIVS 06 78 40 38 83

Atelier environnement : mare et écosystème, ruche et habitants.

Course d’orientation.

Public 10-15 ans.

14h-17h, domaine des Chaulnes. Navettes sur réservation.

Pôle jeunesse CCIVS 06 78 40 38 83

Atelier environnement : mare et écosystème, ruche et habitants.

Course d’orientation.

Public 10-15 ans.

14h-17h, domaine des Chaulnes. Navettes sur réservation.

Pôle jeunesse CCIVS 06 78 40 38 83

ccivs

Les Chaulnes Domaine des Chaulnes Grignols

dernière mise à jour : 2022-03-28 par