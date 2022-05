Action en faveur de la lutte contre la haine LGBTQI+ auprès de jeunes de 18 à 25 ans de l’EPIDE de Bordeaux. EPIDE, 17 mai 2022, Bordeaux.

EPIDE, le mardi 17 mai à 09:00

Lors de cette journée, nous organisons plusieurs ateliers en parallèle : – Diffusion des deux clips de promotion de la lutte contre l’homophobie made in CACIS ([https://www.youtube.com/watch?v=Zg_boTGjqU8](https://www.youtube.com/watch?v=Zg_boTGjqU8) et [https://www.youtube.com/watch?v=EB5WqIHHP4M](https://www.youtube.com/watch?v=EB5WqIHHP4M)) auprès de plusieurs groupes de jeunes. – Débat mouvant avec pour support le jeu « Zones de tolérance » créé par le CRIPS Île de France. Séance animée par une éducatrice spécialisée du CACIS, 1 animateur du Girofard, 1 de l’association Contact et l’infirmière de l’EPIDE. Puis après l’intervention : – Proposition de laisser une boîte à questions anonymes en lien avec l’orientation sexuelle. L’équipe du CACIS répondra aux questions sur son compte Instagram (Lateam_cacis). Objectif : promouvoir de l’information fiable et vérifiée ainsi que des réseaux d’information de confiance, tant en termes d’éducation à la sexualité et à la vie affective que de lutte contre la haine LGBT.

Gratuit, accessible seulement aux jeunes de l’EPIDE

Co-animer avec deux associations spécialisées, le Girofard et Contact Aquitaine des activités pour sensibiliser les jeunes pris en charge à l’EPIDE aux questions de la lutte contre la haine LGBTQI+

EPIDE 15-23 Rue Léo Saignat, 33000 Bordeaux, France Bordeaux Gironde



