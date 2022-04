Action en faveur de la lutte contre la haine LGBT auprès de jeunes de 18 à 25 ans de l’EPIDE de Bordeaux. EPIDE Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Action en faveur de la lutte contre la haine LGBT auprès de jeunes de 18 à 25 ans de l'EPIDE de Bordeaux.

EPIDE, le vendredi 20 mai à 17:00

Création d’un post Instagram avec des jeunes de l’EPIDE pour sensibiliser aux questions LGBTQI+

Gratuité, réservé aux jeunes de l’EPIDE

Sensibilisation de jeunes accueillies à l’EPIDE sur les questions LGBTQI+ EPIDE 15-23 Rue Léo Saignat, 33000 Bordeaux, France Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T17:00:00 2022-05-20T19:00:00

