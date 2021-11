Action “des-infox” MJC, 22 novembre 2021, Albi.

Action “des-infox”

du lundi 22 novembre au vendredi 10 décembre à MJC

_«A l’heure des médias de masse, les manipulations de l’information ne sont, certes, pas récentes mais elles ont pris une dimension autre, sans précédent en raison des capacités de diffusion et de viralité énormes offertes par internet et les réseaux numériques.»_ Dans ce contexte, la MJC d’Albi accueille durant 3 semaines le KIT DES-INFOX, un kitpédagogique d’Education aux Médias et à l’Information,réalisé par la Confédération Nationale des MJC. Sous la forme d’ateliers interactifs et complémentaires, 5 thématiques seront abordées : * **Affect et savoirs**: importance des affects et émotions dans notre manière d’interagir avec les informations / Support audios, vidéos et visuels * **Histoire DES-INFOX** : prise de conscience des différents types d’infox dans l’histoire / frise chronologique-jeu questions/réponses * **Evaluation des preuves** : permettre à chacun de s’exprimer, de s’écouter, de donner son opinion/ débat mouvant et jeu du moustique * **Langage et discours** : Comprendre importance et influence du langage dans la manière dont notre cerveau assimile l’info / Apprendre à détecter les effets de langage / Jeu: oxymore, effet atchoum, pente savonneuse ou appel à la popularité n’auront plus de secret pour vous! * **Fact Checking** : prendre connaissance du circuit d’une info et conscience de la nécessité de vérifier une info et sa source, sensibilisation aux différentes formes d’intox / jeu autour de l’approche journalistique Pour tout renseignement (avoir des infos, participer à un atelier…), joindre l’équipe d’animation de la MJC !

Gratuit – Inscription obligatoire

Novembre à la MJC d’Albi : un programme riche et varié pour les jeunes

MJC 13 rue de la république 81000 Albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-22T14:00:00 2021-11-22T18:30:00;2021-11-23T14:00:00 2021-11-23T18:30:00;2021-11-24T09:00:00 2021-11-24T12:00:00;2021-11-24T13:30:00 2021-11-24T18:30:00;2021-11-25T14:00:00 2021-11-25T18:30:00;2021-11-26T09:30:00 2021-11-26T12:00:00;2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-29T14:00:00 2021-11-29T18:30:00;2021-11-30T14:00:00 2021-11-30T18:30:00;2021-12-01T09:00:00 2021-12-01T12:00:00;2021-12-01T13:30:00 2021-12-01T18:30:00;2021-12-02T14:00:00 2021-12-02T18:30:00;2021-12-03T09:30:00 2021-12-03T12:00:00;2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T18:00:00;2021-12-06T14:00:00 2021-12-06T18:30:00;2021-12-07T14:00:00 2021-12-07T18:30:00;2021-12-08T09:00:00 2021-12-08T12:00:00;2021-12-08T13:30:00 2021-12-08T18:30:00;2021-12-09T14:00:00 2021-12-09T18:30:00;2021-12-10T14:00:00 2021-12-10T18:00:00