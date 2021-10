Saint-Junien Mairie Saint-Junien Haute-Vienne, Saint-Junien ACTION DE SENSIBILISATION LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR LA DÉFENSE DES DROITS DE LA COMMUNAUTÉ LGBTQI+ Mairie Saint-Junien Saint-Junien Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Mairie Saint-Junien, le samedi 2 octobre à 09:00

Action de sensibilisation et de lutte contre les discriminations et pour la défense des droits de la communauté LGBTQI+ (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer, inter sexes). Rencontre avec les associations membres du collectif Lim’bow : Entr’aidsida, la fondation le Refuge, Pas Sages A Gays, les Affolés de la Frange, SOS Homophobie, ainsi que la Maison de l’Europe Centre EUROPE DIRECT Limousin, Amnesty International et Aqueerel. Cette action est proposée par la municipalité de Saint-Junien, à l’initiative du CCAS et en partenariat avec Lim’bow. Venez nombreux, vous aurez une belle surprise ! Action de sensibilisation et de lutte contre les discriminations et pour la défense des droits de la communauté LGBTQI+ (Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres, Queer, Inter sexes) Mairie Saint-Junien Place Auguste Roche, saint-Junien Saint-Junien Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T09:00:00 2021-10-02T13:00:00

