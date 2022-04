Action citoyenne pour l’environnement par le Centre de Découverte Mer et Montagne La Trinité La Trinité Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

La Trinité

Action citoyenne pour l’environnement par le Centre de Découverte Mer et Montagne La Trinité, 30 avril 2022, La Trinité. Action citoyenne pour l’environnement par le Centre de Découverte Mer et Montagne Boulevard Anatole France Bords du Paillon La Trinité

2022-04-30 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-30 16:00:00 16:00:00 Boulevard Anatole France Bords du Paillon

La Trinité Alpes-Maritimes La Trinité Action citoyenne de préservation du cadre de vie et de pratique sportive. Nettoyage d’un site et caractérisation des déchets. Boulevard Anatole France Bords du Paillon La Trinité

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, La Trinité Autres Lieu La Trinité Adresse Boulevard Anatole France Bords du Paillon Ville La Trinité lieuville Boulevard Anatole France Bords du Paillon La Trinité Departement Alpes-Maritimes

La Trinité La Trinité Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-trinite/

Action citoyenne pour l’environnement par le Centre de Découverte Mer et Montagne La Trinité 2022-04-30 was last modified: by Action citoyenne pour l’environnement par le Centre de Découverte Mer et Montagne La Trinité La Trinité 30 avril 2022 Alpes-Maritimes La Trinité

La Trinité Alpes-Maritimes