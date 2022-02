Acting Espace Scénique, 25 février 2022, Saint-Jean-le-Blanc.

Acting

Espace Scénique, le vendredi 25 février à 20:30

Par Le Grand Souk. Mise en scène : Manouchka Récoché. Scénographie : Ludovic Meunier. Lumières : Bastien Quatrehomme. Jeu : Philippe Polet, Hugo Zermati et Guillaume Schenck Une cellule de prison. Trois hommes : Gepetto, 32 ans, minable expertcomptable condamné pour fraude, Robert, 61 ans, acteur avec un grand A condamné pour meurtre, Horace qui ne dit pas un mot et dont on ne sait absolument rien… Dès sa rencontre avec Robert, l’envie folle de devenir acteur naît dans la tête de Gepetto. Il lui demande de lui apprendre le métier. Comment faire de Gepetto le plus grand acteur de sa génération sachant qu’il se nourrit exclusivement de sitcoms et de jeux télévisés, qu’il ne rêve que de paillettes, de pin-up et d’argent… Duo de choc : Gepetto-Robert c’est « Plus Belle la vie » contre Shakespeare sous l’oeil silencieux, magnétique, inquiétant d’Horace. Le ton est celui de la comédie, mais sous chaque réplique, la tragédie gronde…

Tarif B : tarif plein 12€ / tarif solidaire 8€

Théâtre

Espace Scénique Avenue Jacques Douffiagues 45650 Saint-Jean-le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc Loiret



2022-02-25T20:30:00 2022-02-25T22:30:00