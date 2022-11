ACTI CITY MUSIC FESTIVAL, 9 décembre 2022, .

ACTI CITY MUSIC FESTIVAL



2022-12-09 – 2022-12-09

18 18 EUR

Partager de l’énergie positive, c’est le fil conducteur de la première édition d’ACTI CITY MUSIC FESTIVAL qui réunira sur la scène de l’Aréna à Narbonne de grands noms de la scène Pop, Electro, mais aussi des pépites Rock, K-Pop et Hip Hop»

Programmation :

LA FRENCH TOUCH : THE AVENER

Le succès de son single Fade Out Lines, devient vite un succès planétaire. Après avoir produit le titre Stolen Car pour Mylène Farmer et Sting, The Avener sort un deuxième album, mixe à travers la planète et rempli l’Accor Arena à Paris. Le DJ est revenu cet été avec un nouveau single, « Quando Quando », avec Waldeck featuring Patrizia Ferrara extrait de son prochain album. The Avener présentera un set d’une heure trente avec ses meilleurs tubes !

LE PHENOMENE : JULIEN GRANEL

Julien Granel, c’est l’incarnation du cool, du fun, du disco et de la couleur. Il assurait la première partie d’Angèle ! Et pour sa nouvelle tournée, il propose sur scène un arc-en-ciel de talents et d’énergies, inspiré par Mika, David Bowie ou encore Queen.

100% good vibes : JERRY WALLIS x THE GANG

Jerry Wallis a mixé dans plus de 200 clubs français. Au cours des dernières années, il a exporté son set en Espagne, en Italie, en Suisse, et au Mexique. En 2020, il a créé « le gang » pour unir les gens du monde entier et ressentir la Good Vibes ensemble.

Et aussi de futures pépites Rock, Kpop et hip hop à découvrir :

One One – GNJ Family – 6AM

info@narbonne-arena.fr +33 4 48 84 85 86 https://www.acticity.com/

