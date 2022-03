Acthéa : une mine de talents sur les planches Théâtre des Lices, 9 avril 2022, Albi.

du samedi 9 avril au vendredi 15 avril à Théâtre des Lices

Comme chaque année, l’évènement se déroule en deux temps : le OFF qui va mettre à l’honneur les arts de la rue les 9 et 10 avril sur la place du Vigan et dans les rues du centre-ville. Puis, le IN qui propose du théâtre étudiant avec huit représentations du 11 au 14 avril à 19h30 et 21h au Théâtre des Lices. Sur les planches des troupes de comédiens porteront haut les couleurs de leurs écoles dont les Mines d’Albi, l’école supérieure maritime, l’ESSEC,…en interprétant des créations contemporaines ou des comédies. Dans un soucis d’accès à la culture pour tous, chaque soirée au Théâtre des Lices est au tarif symbolique d’un euro cinquante la soirée (quatre euros la semaine) et le OFF ainsi que la traditionnelle journée des enfants sont gratuits. **Du 9 au 15 avril au Théâtre des Lices et place du Vigan.** **Plus d’infos** : [[https://www.facebook.com/FestivalActhea](https://www.facebook.com/FestivalActhea)](https://www.facebook.com/FestivalActhea)

Le rideau va se lever sur Acthéa le 9 avril prochain. Les élèves de l’école d’IMT Mines Albi ouvriront ainsi la 23e édition de ce festival européen de théâtre universitaire

Théâtre des Lices Passage Rabelais, 81000 Albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T20:30:00 2022-04-09T23:59:00;2022-04-10T20:30:00 2022-04-10T23:59:00;2022-04-11T20:00:00 2022-04-11T23:30:00;2022-04-12T20:00:00 2022-04-12T23:30:00;2022-04-13T20:00:00 2022-04-13T23:30:00;2022-04-14T20:00:00 2022-04-14T23:30:00;2022-04-15T20:00:00 2022-04-15T23:30:00