Neuilly-sur-Seine Visite guidée du journal acteurs publics Acteurs publics Neuilly-sur-Seine, 16 septembre 2023, Neuilly-sur-Seine. Visite guidée du journal acteurs publics Samedi 16 septembre, 09h30 Acteurs publics Entrée libre Visite commentée du journal ACTEURS PUBLICS et de son plateau TV. De la conférence de rédaction au bouclage venez vivre une journée de travail dans une rédaction.

www.acteurspublics.com Acteurs publics 30 rue d’Orléans 92200 Neuilly-sur-Seine Neuilly-sur-Seine 92200 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 29 29 01 https://www.acteurspublics.com [{« link »: « http://www.acteurspublics.com »}] Les locaux du journal Acteurs publics pour découvrir grâce à des visites commentées la rédaction et les studio Tv du leader de la presse du secteur public. Pour comprendre comment se conçoit un journal de la conférence de rédaction jusqu’au bouclage. Pour pénétrer dans les coulisses d’un plateau TV. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Hauts-de-Seine, Neuilly-sur-Seine Autres Lieu Acteurs publics Adresse 30 rue d'Orléans 92200 Neuilly-sur-Seine Ville Neuilly-sur-Seine Departement Hauts-de-Seine

