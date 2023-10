Acteurs, Actrices & Avatars : la nouvelle thématique du Forum des images ! Forum des images Paris, 11 octobre 2023, Paris.

Du mercredi 11 octobre 2023 au mercredi 24 janvier 2024 :

D’octobre à janvier, le Forum des images se questionne sur le devenir des acteur.ices à l’heure des corps numériques et de l’IA.

Découvrez la programmation du mois d’octobre !

Incarnation, image de soi et représentation, devenir-avatar… Explorez le monde des acteur.rices et des avatars à travers le cinéma, la bande dessinée, le jeu vidéo et les nouvelles images ! Tout cela en présence de nombreux.ses invité.es.

Soirée d’ouverture et rencontre avec Anaïs Demoustier !

Pour débuter cette thématique, Anaïs Demoustier nous fait l’honneur de sa présence à deux reprises :

→ Mercredi 11 octobre lors de l’avant-première du film Le Temps d’aimer de Katell Quillévéré accompagnée de Vincent Lacoste

→ Samedi 14 octobre pour retracer avec elle son œuvre éclectique et passionnante

Temps forts du mois d’octobre

Jeudi 12 octobre

à 21h My Own Private Idaho de Gus Van Sant, présenté par la cinéaste Laeticia Masson

Dimanche 15 octobre

à 17h The Mosquito Coast de Peter Weir en présence du producteur Paul Zaentz

à 19h30 Esther Kahn d’Arnaud Desplechin en présence du réalisateur

Jeudi 19 octobre

à 19h Let’s (Re)Play, conférence interactive animée par Thomas Rautureau (consultant en jeu vidéo) et Arnaud Bourson (coordinateur des ressources numériques du Forum des images)

Vendredi 20 octobre

à 20 h30 L’Étrange Histoire de Benjamin Button de David Fincher précédé d’un cours de cinéma par Caroline Renouard, maîtresse de conférence de l’université de Lorraine à Metz

Jeudi 26 octobre

à 19h Rencontre acteurs-ciné-BD en présence d’Arnaud Le Gouëfflec, Christophe Oiry et Julien Magnani

Vendredi 27 octobre

à 20h30 Opening Night de John Cassavetes en présence de la critique de cinéma Murielle Joudet

Une thématique en deux mouvements

River Phoenix, l’icône filante

Si la carrière de River Phoenix au cinéma n’a duré que neuf courtes années, il n’en a pas moins imprimé la pellicule de son charisme, de sa fougue et de sa sensibilité en interprétant d’inoubliables personnages.

De Wolfgang, le petit scientifique si sérieux d’Explorers, à l’adolescent responsable et courageux de Stand by Me ; du fils admiratif puis désabusé d’Harrison Ford dans The Mosquito Coast, à Danny, le pianiste prodige et révolté en quête de normalité d’À bout de course. Sans oublier Mike, le prostitué narcoleptique, mélancolique et autodestructeur de My Own Private Idaho duquel River Phoenix reste, pour beaucoup, indissociable.

Trente ans après sa disparition, hommage à cette icône filante pour (re)découvrir ses plus beaux rôles, qui ont influencé nombre d’acteur·ices, à commencer par son frère Joaquin.

Voyage dans le temps

De l’enfance à la vieillesse, le cinéma saisit le temps qui passe et tend un miroir aux spectateur·ices comme aux interprètes. Il y a les acteurs qui jouent à plusieurs un même personnage à différents âges de la vie (Trois souvenirs de ma jeunesse) ; il y a des personnages et leurs interprètes, qui, sous nos yeux, grandissent et dont nous observons les métamorphoses (Boyhood) ; ceux qui traversent, le temps d’un film, une vie entière (Colonel Blimp) ; celles et ceux qui prêtent leur corps à des héro·ïnes plus âgé·es ou plus jeunes et qui s’en amusent (Chérie, je me sens rajeunir). Si trucages et effets spéciaux sont parfois des artifices qui rendent possibles ces transformations spectaculaires (L’Etrange Histoire de Benjamin Button), le vieillissement des personnages – sujet de nombreux films (La Rose et la Flèche) – est aussi une sublime façon de documenter le vieillissement de celles et ceux qui les incarnent (Ginger et Fred ; Opening Night).

