Maison écocitoyenne, le jeudi 25 novembre à 18:30

Avec : – Sylvain ROCHE, chaire TRENT (transitions énergétiques territoriales) Sciences Po Bordeaux – Loïc ROGARD, chercheur interdisciplinaire énergie et environnement à l’Atelier21 – Paléo-énergétique, laboratoire de chercheurs sur les energies anciennes pour la transition énergetique. Tout public, en accès libre Le pass sanitaire est demandé à l’entrée

Gratuit, sans inscription

Comment inventer des technologies propres et durables alors que la compétition sur le marché international met presque uniquement l’accent sur la performance ? Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

2021-11-25T18:30:00 2021-11-25T20:00:00

