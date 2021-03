Saint-Gilles Parc du château d'Espeyran Saint-Gilles ACTE#1 Les rencontres de la Biodiversité Parc du château d’Espeyran Saint-Gilles Catégorie d’évènement: Saint-Gilles

ACTE#1 Les rencontres de la Biodiversité Parc du château d’Espeyran, 4 juin 2021-4 juin 2021, Saint-Gilles. ACTE#1 Les rencontres de la Biodiversité

du vendredi 4 juin au dimanche 6 juin à Parc du château d’Espeyran

[[http://www.acte.bio](http://www.acte.bio)](http://www.acte.bio)

Less rencontres de la biodiversité au château d’Espeyran. Le Programme sur l’Homme et la biosphère (MAB) de l’UNESCO ([[https://fr.unesco.org/mab](https://fr.unesco.org/mab)](https://fr.unesco.org/mab)) fêtera en 2021 son cinquantenaire. En signant la charte éco-acteurs de la Réserve de biosphère de Camargue et en étudiant la possibilité d’une Obligation Réelle Environnementale (ORE, dispositif de la loi Biodiversité de 2017), le château d’Espeyran s’engage à faire évoluer son projet scientifique, culturel et éducatif en y intégrant durablement la problématique écologique. Ainsi, les premières rencontres de la biosphère de Camargue se dérouleront au château d’Espeyran et à Saint-Gilles.([www.acte.bio](http://www.acte.bio)) Elles seront un temps culturel et artistique, festif et ludique et une vitrine pour toutes les actions et initiatives des éco-acteurs (particuliers, associations, structures publics ou privées) menées pendant l’année sur le territoire. Enfin, la création d’un ATLAS des éco-acteurs rassemblant les portraits des gens d’ici engagés dans une démarche pour la biodiversité et l’environnement permettra de documenter progressivement toutes les actions en faveur du Vivant. Premières rencontres de la biosphère de Camargue : un temps culturel, artistique et festif. Parc du château d’Espeyran Chemin d’Espeyran, Saint-Gilles, Gard, Occitanie Saint-Gilles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-04T09:00:00 2021-06-04T17:00:00;2021-06-05T09:00:00 2021-06-05T23:30:00;2021-06-06T09:00:00 2021-06-06T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Gilles Autres Lieu Parc du château d'Espeyran Adresse Chemin d'Espeyran, Saint-Gilles, Gard, Occitanie Ville Saint-Gilles