Les rencontres de la biosphère de Camargue se déroule au château d’Espeyran et à Saint-Gilles les 3, 4 et 5 juin lors des “Rendez-vous aux jardins”. Elles sont un temps culturel et artistique, festif et ludique et une vitrine pour toutes les actions et initiatives des éco-acteurs de Saint-Gilles (particuliers, associations, structures publics ou privées) menées pendant l’année sur le territoire. ACTE c’est : – Le village des éco-acteurs au château d’Espeyran – Une agora pour valoriser les éco-actions – Des temps pour la réflexion en centre ville de Saint-Gilles et au château d’Espeyran – Des temps pour les arts et la culture (théâtre, spectacle, projections,…) -Des parcours scientifiques, sportifs, artistiques, ludiques et à la rencontre de la biodiversité LES OBJECTIFS : – Valoriser la démarche des éco-acteurs de la biosphère de Camargue et plus largement des éco-acteurs des réserves de biosphère en France. – Faire connaitre le dispositif de l’ORE (Obligation Réelle Environnementale) et ses enjeux sur le domaine du château d’Espeyran. – Porter à connaissance l’Atlas de Biodiversité Communale porté par le Syndicat mixte de la Camargue gardoise sur la commune de Saint-Gilles. – Identifier et valoriser les démarches éco-responsables locales. – Présenter autour de cette thématique les projets des écoles et des centres sociaux et éducatifs. – Organiser une rencontre festive, culturelle et ludique. – Favoriser une réflexion essentielle et collective autour de la biosphère – Rassembler acteurs et citoyens. – Encourager les déplacements doux (à pieds, à vélos, etc). – Créer localement de la connaissance et du partage. – S’inscrire dans une dynamique entre différents acteurs autour de la construction d’un évènement local et commun.

Entrée libre

Parc du château d’Espeyran Chemin d’Espeyran, Saint-Gilles, Gard, Occitanie Saint-Gilles Gard



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T17:30:00;2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T21:30:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T20:00:00