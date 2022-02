ACTE 1, SCÈNE 2 – FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEURS Juvignac Juvignac Catégories d’évènement: Hérault

2022-05-27 – 2022-05-29

Juvignac Hérault EUR 5 12 Ne manquez pas le Festival de Théâtre amateur Acte 1 scène 2 à Juvignac du 27 au 29 mai 2022 ! Si la 1e édition de ce nouveau festival de théâtre a connu un premier report de mai à novembre 2021 en raison du contexte sanitaire, il faut espérer que cette 2e session se déroule dans les meilleures conditions pour poursuivre son ambition initiale : proposer un week-end de trois spectacles pour mettre en lumière la vitalité et la grande inventivité des compagnies régionales de théâtre amateur. Ce festival offre l’occasion, tant pour les spectateurs que les acteurs culturels, de découvrir des compagnies aux propositions théâtrales d’une grande richesse. Créations originales, reprises et diversité des registres sont mis à l’honneur. Pass sanitaire obligatoire

Gratuit pour les -25 ans Pass 12€ pour les 3 spectacles

culture@juvignac.fr +33 4 67 10 40 35 https://www.juvignac.fr/27-au-29-mai-acte-1-scene-2-festival-de-theatre-amateurs/

