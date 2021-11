Juvignac Juvignac 34990, Juvignac ACTE 1, SCÈNE 2 – FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEURS Juvignac Juvignac Catégories d’évènement: 34990

2021-11-05 – 2021-11-07

Juvignac 34990 Juvignac 0 0 EUR Ne manquez pas le Festival de Théâtre amateur Acte 1 scène 2 à Juvignac du 05 au 07 novembre 2021 ! Alors que la 1e édition a été reportée en raison des contraintes sanitaires du printemps dernier, Juvignac inaugurera la naissance de ce nouveau festival de théâtre, dont la programmation fait la part belle aux créations des compagnies régionales de théâtre amateur. Au programme 3 spectacles: ►Armande et Dave ou (complètement) à l’ouest d’Eden – tout public Parodie du premier couple de l’histoire de l’humanité selon la version biblique, cette comédie aborde de manière philosophico-humoristique cet improbable et emblématique couple, qui connait – déjà ! – des difficultés relationnelles, mais aussi des moments de béatitude. On y retrouve les accents drolatiques de l’indémodable quotidien de couple, interprété par un duo plein de vie (éternelle) ! ►Boxon(s) jusqu’à n’en plus pouvoir – Public adulte Quand la société nous commande d’aller à l’encontre de notre humanité profonde et de devenir le bourreau de l’autre, jusqu’où peut-on aller dans l’acceptation de l’inacceptable ? Une succession de fragments de vie où les personnages sont en quête de reconnaissance, de l’oubli de soi, ou l’emploi devient une condition inéluctable au bonheur. Une réalité sociale écrite au vitriol et des scènes poussées parfois jusqu’à l’absurde, où l’on rit d’un humour inattendu. ►La comédie du langage – Tout public Autour de l’année 1900, une curieuse épidémie s’abat sur la France, touchant principalement les classes fortunées. Ce fléau crée des troubles du langage chez les personnes atteintes, comme si ces misérables avaient puisé au hasard des paroles dans un sac et prenaient soudain les mots les uns pour les autres… Le plus curieux étant que les malades ne s’en aperçoivent pas : tout en tenant de propos incohérents, les conversations mondaines vont bon train, faisant comme seule victime… le vocabulaire ! Pass sanitaire obligatoire

