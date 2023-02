La magie de l’hiver acssq Aiguilles Catégories d’Évènement: Aiguilles

Hautes-Alpes

La magie de l’hiver acssq, 13 février 2023, Aiguilles. La magie de l’hiver 13 – 17 février acssq

séjour gratuit pour les familles bénéficiant du dispositif colo apprenante

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. acssq 05470 aiguilles Aiguilles 05470 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur Une semaine logée au centre de vacances Le Fontenil (Ristolas), au cœur du Parc Naturel Régional du Queyras, pour découvrir et pratiquer toute la magie de la montagne en hiver !

Nous proposons aux enfants de 8 à 11 ans un séjour riche en découvertes :

Pour ceux qui aiment le spectacle et l’illusion, le magicien professionnel Francky le Tricheur, nous apprendra à faire des tours de maître !

Mais la magie ne s’arrête pas là .. Elle sera aussi présente dehors, en plein cœur de la montagne en hiver : balades en raquettes, atelier empreintes et traces d’animaux à l’Arches des Cimes, chasse aux trésors à l’ARVA, initiation au ski de fond .. et plein d’autres surprises !

Ce séjour est co-construit avec le Parc Naturel Régional du Queyras et se déroulera du 13 au 17 février 2023.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-13T09:30:00+01:00

2023-02-17T19:00:00+01:00 ACSSQ

