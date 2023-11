Atelier Accord Mets & Vins – « Spécial Repas de Fête » ACSEA Formation Lisieux, 12 décembre 2023, Lisieux.

Atelier Accord Mets & Vins – « Spécial Repas de Fête » Mardi 12 décembre, 13h30 ACSEA Formation Sur réservation, 50€/personne

Rejoignez-nous le Mardi 12 Décembre 2023, de 13h30 à 16h30 au restaurant pédagogique d’Acséa Formation, « Les Cèdres », à Lisieux.

Les accords mets et vins et le dressage de table n’auront plus de secret pour vous.

ACSEA Formation 57, Boulevard Herbet Fournet, Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T13:30:00+01:00 – 2023-12-12T16:30:00+01:00

ACSEA