Lisieux Atelier Cuisine « Spécial Repas de Fête » ACSEA Formation Lisieux, 11 décembre 2023, Lisieux. Atelier Cuisine « Spécial Repas de Fête » Lundi 11 décembre, 09h00 ACSEA Formation Sur réservation, 50€/personne Rejoignez-nous le Lundi 11 Décembre 2023, de 9h à 14h au restaurant pédagogique d’Acséa Formation, « Les Cèdres », à Lisieux. Apprenez à cuisiner les mets de vos repas de fêtes (foie gras, huitres, coquilles saint Jacques) et repartez avec votre terrine individuelle de foie gras ! ACSEA Formation 57, Boulevard Herbet Fournet, Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQWb01KQZ3lvzy7KU9Hq_yupBg_PAEXP-84GPcy4DGwqjjbA/viewform?usp=pp_url »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

