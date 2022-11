F2B AU SKI ACSD, 23 avril 2023, Douai.

F2B AU SKI 24 – 30 avril 2023

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

ACSD 68 RUE MONSARRAT 59500 DOUAI

Ce départ de 7 jours se propose d’être avant tout une aventure, un moment de vacances pour

découvrir la

pratique d’activités de glisse, de découvrir une région aux contraintes climatiques différentes des nôtres et

de vivre une expérience collective riche en participant à un projet commun où chacun à un rôle primordial

pour le bon déroulement du séjour et de bonne entente entre tous les acteurs présents lors de ce séjour.

Lors de l’année 2022, une charte intercentre a été définie par les animateurs des centres sociaux pour

réguler les rapports entre les jeunes des différents quartiers qui se rencontrent deux fois par vacances

autour d’activités de loisirs. L’idée est d’emmener les jeunes du quartier du Faubourg de Béthune et de

Dorignies en séjour au même endroit et à la même période pour opérationnaliser la charte intercentre

dans un contexte autre que celui des temps d’accueil de loisirs ou d’activités LALP et ainsi de travailler sur

les relations entre les jeunes de différents quartiers qui sont pourtant voisins.

Les jeunes pourront alors partager un programme d’activités sur place en fonction de leurs envies et en

mixant les groupes.

Construire un projet de départ en vacances à la montagne constitue une bonne occasion de travail en

équipe, de prendre des responsabilités et d’intégration au projet jeunesse des centres sociaux pour

chaque jeune du groupe. Avec l’aide des animateurs les jeunes sont amenés depuis plusieurs séances à

répondre à l’appel à projet.

A partir de janvier 2023 jusqu’au départ en Avril 2023, mise en place d’un temps intercentre par mois pour

amener les jeunes à coopérer autour de jeux de cohésions et de préparation du séjour. Le programme du

séjour sera défini avec les jeunes (les conditions imposées aux jeunes pour faire leur programme : 2 jours

de ski alpin et activités de sports d’hiver (traineau, raquette…) et une visite du patrimoine culturel et

gastronomique) à prévoir.

Mise en place de 2 autofinancements en commun avec le centre social de Dorignies pour baisser le coût

de la participation des familles.

Le départ de fera en train vers la Haute Savoie, des devis sont en cours et seront présentés aux jeunes

pour définir le programme.

Au retour des jeunes, restitution avec les parents dégustation de produits locaux qui auront été découvert

pendant le séjour. Lors des veillées, les jeunes réaliseront des interviews sous forme de vidéo qui sera

présentée également lors de la restitution.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-24T00:00:00+02:00

2023-04-30T23:59:00+02:00

