Dorignies au ski! ACSD

Nord

Dorignies au ski! ACSD, 23 avril 2023, Douai. Dorignies au ski! 24 – 30 avril 2023 ACSD dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. ACSD 68 RUE MONSARRAT 59500 DOUAI Douai 59500 Nord Hauts-de-France Après une période de préparation de 5 mois, les 7 jeunes du territoire de Dorignies et leur animateur

partiront durant 7 jours et 6 nuits en Savoie.

Ils découvriront la région de la Savoie, le patrimoine et la gastronomie. Ils participeront aux activités de

leur choix programmées en amont.

A la suite de ce départ, les jeunes seront conviés au bilan et à l’organisation de la rétrospective à

destination de leurs familles et des habitants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-24T00:00:00+02:00

2023-04-30T23:59:00+02:00 ACSD

Age minimum 11 Age maximum 17

