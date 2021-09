Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle, Seine-Maritime Acryliques et céramiques de Jean-Louis VAUTIER Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Catégories d’évènement: Blangy-sur-Bresle

Seine-Maritime

Acryliques et céramiques de Jean-Louis VAUTIER Blangy-sur-Bresle, 25 septembre 2021, Blangy-sur-Bresle. Acryliques et céramiques de Jean-Louis VAUTIER 2021-09-25 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-11 18:00:00 18:00:00 Rue du Manoir Musée du verre

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime L’exposition du travail de l’artiste : Jean-Louis VAUTIER est visible du 25 septembre au 11 octobre dans les salles du Musée du verre à Blangy-sur-Bresle. Elles sont ouvertes de 14h à 18h tous les jours sauf le mardi, jour de fermeture du Musée du Verre. Jean-Louis Vautier réalise des peintures huile au couteau, Encres, Aquarelles, Sculptures terre cuite émaillée; tous sujets d’inspiration et notamment en extérieur. Membre associations PENNELLO et Sociéte des Artistes Elbeuf Boucle de Seine.

A ses prix s’ajoute le 1er prix du concours “Eau et boucles en couleurs”. Infos : 09 62 12 90 70 – amafontaine@orange.fr – www.amafontaine.fr

Exposition proposée en partenariat avec l’Association du Manoir dernière mise à jour : 2021-09-17 par

Détails Catégories d'évènement: Blangy-sur-Bresle, Seine-Maritime Lieu Blangy-sur-Bresle Adresse Rue du Manoir Musée du verre Ville Blangy-sur-Bresle