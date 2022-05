Acroyoga, 25 mai 2022, .

Acroyoga

2022-05-25 19:30:00 – 2022-05-25

L’acroyoga, c’est une pratique sportive fun et ludique qui combine yoga et acrobaties ! Jouer et retrouver son âme d’enfant sont au coeur de la pratique.

Pour cette séance exceptionnelle, pas de prérequis, uniquement l’envie de découvrir une nouvelle pratique sportive et de s’amuser.

Sur inscription.

