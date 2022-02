Across the Policed World: A Transnocturnal Huayño Centre d’art contemporain, 5 mars 2022, Genève.

L’exposition présente les fondements historiques de la première œuvre d’image en mouvement commissionnée à Chuquimamani-Condori et son frère Joshua Chuquimia Crampton. Amaru’s Tongue: Daughter est tourné en grande partie sur pellicule 8 mm, avec des séquences d’animation originales et une musique composée et interprétée par Joshua Chuquimia Crampton. Le film met en scène une cérémonie en l’honneur de la grand-mère défunte des artistes, Flora Tancara Quiñonez Chuquimia. Il détaille l’événement à travers des histoires de leur famille, issue de la communauté aymara, un groupe de nations autochtones dont les territoires s’étendent sur la Bolivie, le Chili et le Pérou. Ses membres vivent aujourd’hui dans le monde entier, entretenant des relations par le biais de liens territoriaux et de cérémonies. L’installation sonore et les photographies d’archives exposées invitent le public à pénétrer dans l’atmosphère intime d’une cérémonie, offrant ainsi une introduction au film et témoignent d’une histoire plus large de la cérémonie au sein de la famille de l’artiste ou wila masinaka, les « amis de sang ». Dans un assemblage de type collage, le film associe des enregistrements audio à des visuels d’archives, entrelacés de brèves histoires personnelles des arrière-grands-parents et grands-parents des artistes, qui se sont battus pour l’éducation des autochtones et l’abolition du système de l’Hacienda dans les années 1950. Soutenue par la République bolivienne, cette vaste organisation de propriétés foncières a réduit les Aymara en esclavage pour effectuer des travaux agricoles. Amaru’s Tongue: Daughter offre une série de commencements différents qui, ensemble, suggèrent une expérience de non-linéarité du temps, connue en aymaran sous le nom de qhipnayra, où le passé se trouve « devant » et le futur « derrière ». Les scènes du film montrent Flora visitée par un chien, un condor et un colibri, figures majeures des trois années de transition vers la mort, selon les traditions orales aymaranes. Amaru’s Tongue: Daughter est commissionné par Auto Italia et coproduit par le Centre d’Art Contemporain Genève, Auto Italia et l’Haus der Kunst. Le film a été présenté en première simultanément à Londres et à Munich. À Genève, il est présenté pour la première fois dans le cadre d’une installation plus vaste de trois pièces, réalisée par Chuquimamani-Condori. Across the Policed World : A Transnocturnal Huayño est une proposition d’Andrea Bellini. Chuquimamani-Condori est une artiste multidisciplinaire et musicienne appartenant à la nation Pakaxa-Aymara. Elle a publié de multiples disques salués par la critique, dont son plus récent vinyle LP ORCORARA 2010 (2020) paru sur le label avant-gardiste PAN. Initialement lancé à la Biennale de l’Image en Mouvement 2018, il mêle guitares acoustiques, synthétiseurs drone, piano, spoken word et chanteur·euse·x·s invité·e·x·s. Des représentations récentes ont été données à l’Abrons Art Center, New York (2021) ; à la Vinyl Factory (2020) ; à la Biennale de l’Image en Mouvement au Centre d’Art Contemporain Genève (2018) ; au Berghain, Berlin (2018) ; à la 6e Biennale de Berlin (2016). Son premier livre Amarupachankiri a été publié en 2021 chez Puro Fantasia.

