Concert Amaury Vassili ACROPOLYA La Roche-Posay, 2 décembre 2023, La Roche-Posay.

La Roche-Posay,Vienne

À l’occasion de ses 10 ans de carrière et de ses 30 ans, Amaury VASSILI, ce véritable performer aux capacités vocales exceptionnelles, entame une tournée anniversaire. Il interprétera ses plus grandes chansons classiques pop et s’appropriera les plus grands tubes d’artistes populaires lors d’un spectacle best of. Le ténor, dans sa formule Piano Voix, vous entraîne dans un spectacle d’exception à ne pas manquer !

Durée : 1h45

Billetterie : Office de Tourisme et du Thermalisme de la Roche-Posay.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 23:00:00. .

ACROPOLYA Rue des Chaumettes

La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of his 10-year career and 30th birthday, Amaury VASSILI, a true performer with exceptional vocal skills, embarks on an anniversary tour. He’ll be performing his greatest pop classics, as well as the greatest hits by popular artists, in a best-of show. The tenor, in his Piano Voix formula, will take you on an exceptional show you won’t want to miss!

Running time: 1 hour 45 minutes

Tickets at: Office de Tourisme et du Thermalisme de la Roche-Posay

Con motivo del 10º aniversario de su carrera y de su 30º cumpleaños, Amaury VASSILI, un auténtico artista con unas dotes vocales excepcionales, se embarca en una gira de aniversario. Interpretará sus grandes clásicos del pop y los grandes éxitos de los artistas más populares en un espectáculo al mejor estilo « best of ». El tenor, en su fórmula Piano Voix, le hará disfrutar de un espectáculo excepcional que no querrá perderse

Duración: 1 hora 45 minutos

Entradas en: Office de Tourisme et du Thermalisme de la Roche-Posay

Anlässlich seiner 10-jährigen Karriere und seines 30. Geburtstags geht Amaury VASSILI, dieser wahre Performer mit außergewöhnlichen stimmlichen Fähigkeiten, auf eine Jubiläumstournee. In einer Best-of-Show wird er seine größten klassischen Popsongs interpretieren und sich die größten Hits populärer Künstler aneignen. Der Tenor entführt Sie in seiner Formel Piano Voix in eine außergewöhnliche Show, die Sie nicht verpassen sollten!

Dauer: 1 Stunde 45 Minuten

Kartenverkauf: Office de Tourisme et du Thermalisme de la Roche-Posay

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP