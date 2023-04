Concert Goldman ACROPOLYA La Roche-Posay Catégories d’Évènement: La Roche-Posay

Vienne Concert Goldman ACROPOLYA, 4 novembre 2023, La Roche-Posay. Concert Goldman Samedi 4 novembre, 20h45 ACROPOLYA 30€ tarif plein, 27€ tarif réduit, 15€ pour les -16 ans, 24€ pour les abonnés Le groupe « Goldman Ensemble » vous propose de vous fondre dans l’univers de Jean-Jacques Goldman et de revivre ses concerts. Chacun pourra fredonner ses titres préférés. «Envole-moi», «Encore un matin», «Comme toi », « ll suffira d’un signe », « La vie par procuration », Goldman Ensemble respecte avec passion son œuvre. Ces musiciens de talent vous assurent de couvrir toute sa carrière solo ainsi que la période Fredericks/Goldman/Jones. «Goldman Ensemble», c’est un concert 100% tubes ! Durée : 1h45 Billetterie : Office de Tourisme et du Thermalisme de la Roche-Posay ACROPOLYA Rue des Chaumettes 86270 LA ROCHE-POSAY La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.larocheposay-tourisme.com/agenda/concert-goldman-ensemble-3937065 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 19 13 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

