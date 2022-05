Acroconnexion & la Circo : cabaret, cirque, acroyoga, atelier break dance La Seiche Sevrier (Haute-Savoie) Sevrier Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Sevrier

Acroconnexion & la Circo : cabaret, cirque, acroyoga, atelier break dance La Seiche Sevrier (Haute-Savoie), 8 mai 2022, Sevrier. Acroconnexion & la Circo : cabaret, cirque, acroyoga, atelier break dance

La Seiche Sevrier (Haute-Savoie), le dimanche 8 mai à 13:00

Acroconnexion & la Circo : cabaret, cirque, acroyoga, atelier break dance ————————————————————————- Acroconnexion & la Circo inaugurent et célèbrent le printemps au marché de la seiche autour d’un spectacle au format cabaret de 13h à 13h30 le dimanche 8 mai 2022. Ce sera l’occasion de parcourir plein de disciplines de cirque, de danse,d’arts vivants … À partir de 14h30, nous invitons les petits et les grands à s’initier aux arts du cirque et à l’acroyoga* en famille ou entre amis. 13h-13h30 : spectacle cabaret 14h30-15h30: Initiation aux arts du cirque 15h30-16h30: Acroyoga 16h30-17h30: Atelier break dance & hip hop _Ateliers à prix libre (rémunération au chapeau)_ infos : [laseiche.fr](https://lemarchedelaseiche.fr/events/categorie/animation/)

Ateliers à prix libre (rémunération au chapeau)

Acroconnexion & la Circo : spectacle cabaret – initiation aux arts du cirque – acroyoga – atelier break dance & hip hop La Seiche Sevrier (Haute-Savoie) 35 route de Piron, 74320 Sevrier Sevrier Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-08T13:00:00 2022-05-08T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Sevrier Autres Lieu La Seiche Sevrier (Haute-Savoie) Adresse 35 route de Piron, 74320 Sevrier Ville Sevrier lieuville La Seiche Sevrier (Haute-Savoie) Sevrier Departement Haute-Savoie

La Seiche Sevrier (Haute-Savoie) Sevrier Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sevrier/

Acroconnexion & la Circo : cabaret, cirque, acroyoga, atelier break dance La Seiche Sevrier (Haute-Savoie) 2022-05-08 was last modified: by Acroconnexion & la Circo : cabaret, cirque, acroyoga, atelier break dance La Seiche Sevrier (Haute-Savoie) La Seiche Sevrier (Haute-Savoie) 8 mai 2022 La Seiche Sevrier (Haute-Savoie) Sevrier Sevrier

Sevrier Haute-Savoie