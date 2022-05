ACRO’BROUSSE, 11 mai 2022, .

ACRO’BROUSSE

2022-05-11 – 2022-05-11

5 EUR 5 6 C’est un spectacle « haut en couleurs », qui va transporter les enfants, à travers brousse et savane, au cœur de l’Afrique. On y croise des histoires de bêtes sauvages qui feront rire et frissonner. Alors chantons à tue-tête : « la vie est belle, nous n’avons peur de rien ! » et partons tous à la chasse au lion.

La Brousse dans tous ses états – Contes, chant, théâtre

Rires et frissons garantis au travers de ces contes qui feront découvrir l’Afrique aux petits.

Jeunes public de 3 à 6 ans

Durée : 45 mn

dernière mise à jour : 2022-03-21 par