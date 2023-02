ACRO’BROUSSE COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

ACRO’BROUSSE COMEDIE DE LA ROSERAIE, 2 avril 2023, TOULOUSE. ACRO’BROUSSE COMEDIE DE LA ROSERAIE. Un spectacle à la date du 2023-04-02 à 15:00 (2023-04-01 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros. C’est un spectacle haut en couleurs, qui va transporter les enfants, à travers brousse et savane, au cœur de l’Afrique. On y croise des histoires de bêtes sauvages, qui nous feront (rire) et frissonner. Alors chantons à tue tête : « La vie est belle, nous n’avons peur de rien ! »… et partons tous à la chasse au lion ! Attention la piste est longue, poussiéreuse et semée d’obstacles… courage ! Votre billet est ici COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE 156 Bis AV de Lavaur Toulouse Haute-Garonne C’est un spectacle haut en couleurs, qui va transporter les enfants, à travers brousse et savane, au cœur de l’Afrique. On y croise des histoires de bêtes sauvages, qui nous feront (rire) et frissonner. Alors chantons à tue tête : « La vie est belle, nous n’avons peur de rien ! »… et partons tous à la chasse au lion ! Attention la piste est longue, poussiéreuse et semée d’obstacles… courage ! .12.0 EUR12.0. Votre billet est ici

