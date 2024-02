Acrobaties poney Les Chevaux du Coat Plourivo, mardi 20 février 2024.

Pour les enfants de 5 à 12 ans. Un moyen original pour améliorer son aisance corporel avec les poneys. Cavaliers débutants ou avec de d’expérience, ce stage donnera aux enfants une confiance en eux et un meilleur contrôle de ses actions à cheval. Exercices et jeux d’équilibre sur le cheval et sur les tonneaux de l’espace voltige. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 14:00:00

fin : 2024-02-22 16:30:00

Les Chevaux du Coat 14 Route de Coat Bruc

Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne leschevauxducoat@orange.fr

