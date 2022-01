Acrobaties et voltiges dans l’espace aérien ! La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Partez à la « chasse » aux « hôtesses de l’air », les libellules et demoiselles qui nous régalent de leurs numéros de voltige ! Nul doute que nous rencontrerons aussi des papillons qui vous étonneront par leurs belles couleurs et leurs formes légères. Filet en main, poignet souple, soyez prêts à intercepter leurs trajectoires !

Gratuit, inscription obligatoire, tout public

