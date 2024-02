Acro Yoga By Slackline Pays Basque animation gratuite 22/02 Station de Piau Aragnouet, jeudi 22 février 2024.

Acro Yoga By Slackline Pays Basque animation gratuite 22/02 Station de Piau Aragnouet Hautes-Pyrénées

L’équipe Slackline Pays Basque vous invite à vous initier à une séance d’acro-yoga qui est une discipline de gym artistique, acrobatique, avec des figures et postures d’équilibre en duo respirez et détendez-vous pour vibrer cette session! nouvelle animation découverte par notre équipe d’animateurs favoris!!

18H30 Rendez-vous en salle animation prévoir une tenue confortable et une bouteille d’eau! Animation gratuite offerte par la station.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 18:00:00

fin : 2024-02-22

Station de Piau PIAU ENGALY

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie infos@piau-engaly.com

