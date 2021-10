ACQUIN + DALVA La Dame de Canton, 16 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 16 novembre 2021

de 20h à 23h

Acquin lorgne du côté post-punk eighties et rock du genre, à l’empreinte musicale forte, tourmentée et ciselée.

Sous une parure aux élégances rock, il délivre ses chansons sombres et distantes. Leur écoute sera au choix clinique, esthétique ou ironique. C’est selon.

Sorti en février 2020, son premier album Bareback est né de la rencontre avec le réalisateur Frédéric Lo.

DALVA est un artiste originaire de La Rochelle. Il a façonné son jeu de guitare en écoutant LED ZEPPELIN, Elliot SMITH et beaucoup de blues.

DALVA écrit des chansons expressionnistes et orageuses d’où surgissent des mots, des phrases, qui projettent l’auditeur dans sa toile. S’il aime les chemins de traverse, les rythmes et les ruptures, il recherche aussi les mélodies ciselées qui restent sur les lèvres. L’écriture poétique est un terrain de jeu : force et musicalité des mots, double-sens et dérision pour écrire des chansons qui qui s’adressent aux sensations, sans en flécher le sens.

La Dame de Canton Quai François Mauriac Port de la Gare Paris 75013

Contact : La Dame de Canton 0153610849

