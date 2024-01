Acqua Alta à Niort Le Moulin du Roc Niort, samedi 3 février 2024.

Acqua Alta à Niort Le Moulin du Roc Niort Deux-Sèvres

Que la mer monte !

Adrien Mondot et Claire Bardainne se retrouvent toujours au croisement des arts visuels, de la danse et du cirque. Ils évoquent ici la montée des eaux qui sévit régulièrement à Venise, l’Acqua Alta.

Une mer d’encre fait chavirer le quotidien d’un couple. La pluie d’orage détruit leur maison et l’homme voit disparaître sa femme. Il part alors en quête de l’être aimé. Danse et acrobatie s’entremêlent dans un paysage graphique et numérique qui se métamorphose au fil de l’histoire grâce à des écrans de pixels. La réalité se dissout dans un monde enchanteur et fantastique.

Afin de poursuivre l’expérience, le livre popup en réalité augmentée La traversée du miroir, et l’exposition Tête à tête en réalité virtuelle seront proposés à la médiathèque Pierre-Moinot.

Spectacle dès 8 ans.

Tarifs 10€ à 20€

Le Moulin du Roc 9 Boulevard Main

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 19:00:00

fin : 2024-02-03



