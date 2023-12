Journée Portes Ouvertes ACPPAV Juvisy-sur-Orge, 20 janvier 2024, Juvisy-sur-Orge.

Journée Portes Ouvertes Samedi 20 janvier 2024, 09h00 ACPPAV Entrée sur inscription obligatoire

Début : 2024-01-20T09:00:00+01:00 – 2024-01-20T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T09:00:00+01:00 – 2024-01-20T17:00:00+01:00

Notre centre de formation, spécialisé dans le secteur de la pharmacie, de la santé et de l’aide à la personne, ouvre ses deux sites principaux, à Poissy (78) et Juvisy (91), le samedi 20 janvier 2024, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Cette journée est l’occasion pour vous de retrouver toutes les informations nécessaires sur nos formations, de rencontrer l’ensemble de nos équipes pédagogiques, découvrir nos salles de simulation et de bénéficier d’un accompagnement de votre projet professionnel.

ACPPAV 5 rue Condorcet 91260 Juvisy sur Orge Juvisy-sur-Orge 91260 Essonne Île-de-France