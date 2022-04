ACOUSTIC PING PONG Nexus, 28 avril 2022, Marseille.

ACOUSTIC PING PONG

Nexus, le jeudi 28 avril à 20:45

Acoustic Ping Pong, c’est une bête à 5 voix qui avance en dansant dans ce monde étrange. C’est du groove, des mots, de l’intuition et de l’absurde. Dans le désordre et en musique! Raccoon on the moon [https://youtu.be/sTrcl_B3FjA](https://youtu.be/sTrcl_B3FjA) Solution friction [https://youtu.be/g2ftDDqrTV8](https://youtu.be/g2ftDDqrTV8) Noël en plastique [https://youtu.be/MaYBKy_1Wk4](https://youtu.be/MaYBKy_1Wk4) Se nourrissant de quotidien et de politique, le quintet réunit des influences Balkaniques, Afro, Hip Hop, Pop et Sud Américaines, pour livrer une musique chaude bien que fraîchement composée. De quoi ça parle? Ça glisse entre politiquement incorrect et frictions sur des gammes éthiopiennes, ça célèbre les chameaux dans un monde qui a toujours soif, ça secoue des œufs de tortue pour remuer nos visions des genres. Mais surtout, ça explose en couleurs sur la piste de danse ! Acoustic Ping Pong est une danse moderne assise sur un large héritage traditionnel. Clavier, voix – Jean-François Leclerc Saxophone Baryton, voix – Robin Mora-Nardi Contrebasse, guitare, voix – Nésar Ouaryachi Clarinette, voix – Coline Ellouz Batterie, percussions, voix – Romain Delbi

Nexus 52 cours Julien, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T20:45:00 2022-04-28T22:30:00