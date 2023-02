ACOUSTIC le FESTIVAL 13eme edition SALLE DE L’IDONNIERE, 18 mars 2023, LE POIRE SUR VIE.

ACOUSTIC le FESTIVAL (L.3-1029739) présente : ce festival. ACOUSTIC, le festival, c’est 3 jours d’émotion et de partage à vivre au plus proche des artistes, dans une salle à l’acoustique hors-pair. Pour sa 13ème édition, le Festival ACOUSTIC s’entoure d’artistes remarquables pour 3 soirées inoubliables : SELAH SUE, STEPHAN EICHER, FLORENT MARCHET, RIOPY, NOVEMBER ULTRA et d’autres artistes à découvrir très bientôt pour la soirée du samedi ! Avec toujours pour maîtres-mots : chaleur, authenticité et exception. Rendez-vous les 17, 18 et 19 mars 2023 au Poiré-sur-Vie (85). Réservations PMR : 06 87 28 71 92 Acoustic Le Festival

SALLE DE L’IDONNIERE LE POIRE SUR VIE rue des Pruniers Vende

