Acoustic Large Ensemble L'Atelier du Plateau Paris

Paris Acoustic Large Ensemble L'Atelier du Plateau, 26 mai 2023, Paris. Du jeudi 25 mai 2023 au vendredi 26 mai 2023

vendredi, samedi

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant

Après avoir dirigé de petits et moyens ensembles, le guitariste Paul Jarret se lance dans l’aventure du grand format. Mettant au cœur de leur démarche l’écoute mutuelle et le « sonner ensemble », les quatorze musiciens d’Acoustic Large Ensemble explorent le jazz, les musiques improvisées, les mélodies claires, les combinaisons timbrales infinies. L’acoustique soignée permet ainsi de percevoir les nuances du grain des instruments, de jouer avec leurs contraintes et de reconnecter l’orchestre à son public. avec : Paul Jarret, guitare, Thibault Gomez, harmonium, Fabien Debellefontaine, tuba, Fanny Meteier, tuba, Jules Boittin, trombone, Hector Léna-Schroll, trompette, Alexandre Perrot, contrebasse, Étienne Renard, contrebasse, Fabiana Striffler, violon, Maëlle Desbrosses, alto, Éléonore Billy, Nyckelharpa ténor, Bruno Ducret, violoncelle, Maxence Ravelomanantsoa, saxophone ténor, Élodie Pasquier, clarinette basse L’Atelier du Plateau 5 rue du Plateau 75019 Paris Contact : https://billetterie-atelierduplateau.mapado.com/event/174492-acoustic-large-ensemble 0142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau https://www.facebook.com/latelierduplateau https://atelierduplateau.org/infos-pratiques/

