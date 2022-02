ACOUSTIC CLUB 87 Centre Culturel John-Lennon, 30 avril 2022, Eyjeaux.

Nouveau rendez-vous pour les mélomanes de la région proposant leurs propres compositions dans le cadre de la liberté de création et de diffusion : 100% acoustique 100% Made in le 87 : Chanson, Americana, Folk, Soul, Blues, etc. Proposer par DJ Healer Selecta, allias Yvan Serrano, découvreur de talents et songwriter. Son collectif d’artistes à Londres Raison D’être à participer à développer et faire découvrir de nombreux artistes comme Charlie Winston, Portico Quartet, Dustaphonics, Mudibu/Jp Bimeni, etc. Voici sa version limousine et ses coups de coeur de la région 87 pour ce trimestre printemps 2022. Au programme les chansons de : • **Anna Boulic** (Harpe & Blues) • **Sarah “Salade Sauvage”** (Chanson) • **Peter Shams** (Neo Folk Blues) • **François Berry** (Groovy Pop) et bien d’autres **Tarif : Prix libre (sur place)** Avec l’Association Drôles de Jadis (Limoges) Les Centres Culturels ne font pas de billetterie pour ce spectacle

Centre Culturel John-Lennon 41, ter route de feytiat, 87000 Limoges Eyjeaux Haute-Vienne



