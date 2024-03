Acousmonium Troyes, jeudi 16 mai 2024.

Acousmonium Troyes Aube

Ces haut-parleurs ont des couleurs sonores diverses qui donnent profondeur et spatialité au son restitué….



Installez-vous dans les fauteuils de l’amphi, fermez les yeux et voyagez à travers le son.



AVEC la classe d’électroacoustique de Jean-Christophe Banaszak et les élèves de l’UTT. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 19:00:00

fin : 2024-05-16

Amphithéâtre de l’UTT

Troyes 10000 Aube Grand Est conservatoire@ville-troyes.fr

