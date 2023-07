aCORdo, une pièce qui met en lumière les personnes mises à la marge de la société brésilienne Le CENTQUATRE – PARIS Paris, 8 novembre 2023, Paris.

Du mercredi 08 novembre 2023 au dimanche 12 novembre 2023 :

dimanche

de 15h00 à 15h30

mercredi

de 21h00 à 21h30

mercredi, dimanche

de 18h00 à 18h30

.Tout public. payant

De 9 € à 18 €

Alice Ripoll bouscule allègrement l’ordre établi dans la hiérarchie sociale et dans les rapports scène/salle avec cette pièce atypique, à forte teneur politique, portée par quatre danseurs originaires des favelas de Rio de Janeiro.

D’abord étendus au sol, les quatre danseurs se redressent, se mettent en mouvement, chacun avec sa propre dynamique corporelle, plus ou moins accordée à celle des autres, puis se lancent dans un tournoiement intense entraînant des interactions nouvelles avec le public, très proche d’eux. Pièce née du désir de rendre visibles – et sensibles – les personnes mises à la marge de la société brésilienne, aCORdo revêt une dimension politique saillante et illustre avec éclat l’engagement par la danse que mène Alice Ripoll.

À l’aide d’une écriture scénique aussi inventive qu’impulsive, la chorégraphe témoigne ici avec une acuité secouante de la réalité quotidienne de Rio de Janeiro, métropole surpeuplée dans laquelle des frontières – invisibles mais hyper contrôlées par la police – maintiennent continûment les pauvres à distance des riches.

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris

Renato Mangolin Alice Ripoll – aCORdo