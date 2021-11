Nevers Cinemazarin Nevers, Nièvre ACNET « Trois Francs Six Sous » de M Ladjel, F Blain, V Indalkar + « LES SENTIERS DE L’OUBLI » de Nicol Ruiz Benavides Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

du jeudi 2 décembre au mardi 7 décembre à Cinemazarin

**COURT METRAGE** **Trois Francs Six Sous de M Ladjel, F Blain, V Indalkar – France – 2019 – animation – 6 min** **FILM :** **« LES SENTIERS DE L’OUBLI » de Nicol Ruiz Benavides** **(Chili – 2021 – 1h11 avec Rosu Ramirez Rios, Romana Satt, Gabtiela Arancibia)** Après le décès de son mari, Claudina se retrouve dans une routine solitaire. Elle décide de quitter la campagne pour rejoindre son petit- fils Cristóban et sa fille Alejandra. C’est ici qu’elle fait la connaissance d’Elsa, femme indépendante et mariée qui chante dans un bar caché appelé « Porvenir » (l’avenir). Une rencontre qui va lui permettre de s’émanciper d’une vie religieuse et conservatrice. séance cinéma Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T20:15:00 2021-12-02T22:15:00;2021-12-05T11:00:00 2021-12-05T13:00:00;2021-12-06T20:15:00 2021-12-06T22:15:00;2021-12-07T16:30:00 2021-12-07T18:30:00

