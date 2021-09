Nevers Cinemazarin Nevers, Nièvre ACNE “We are become death” de Jean-Gabriel Périot + « THE LAST HILLBILLY » de Thomas Jenkoe, Diane Sara Bouzgarrou Cinemazarin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

**COURT METRAGE :** **We are become death de Jean-Gabriel Périot – France – 2014 – Documentaire – 4 min** **FILM :** **« THE LAST HILLBILLY » de Thomas Jenkoe, Diane Sara Bouzgarrou** **(USA – 2021 – 1h20 avec Diane Sara Bouzgarrou, Thomas Jenkoe, Brian Ritchie)** Dans les Appalaches, Kentucky de l’Est, les gens se sentent moins Américains qu’Appalachiens. Ces habitants de l’Amérique blanche rurale ont vécu le déclin économique de leur région. On les appelle les « hillbillies » : péquenauds des collines. Ce film est le portrait d’une famille à travers les mots de l’un d’entre eux, témoin surprenant d’un monde en train de disparaître et dont il se fait le poète. séance cinéma Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

2021-10-14T18:00:00 2021-10-14T19:00:00;2021-10-15T18:00:00 2021-10-15T19:00:00;2021-10-17T18:00:00 2021-10-17T19:00:00;2021-10-18T18:00:00 2021-10-18T19:00:00;2021-10-19T18:00:00 2021-10-19T19:00:00

